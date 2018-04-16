Тактика мелких шагов - Аваков о плане возвращения Донбасса

Аваков считает, что Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям.

По мнению Авакова, реинтегрировать сразу весь Донбасс не выйдет УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о плане поэтапного ввода миротворцев ООН и мирного возвращения Донбасса.

Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда.

Министр МВД заявил, что реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса не получается, поскольку миротворцев на всю территорию не хватит.

“Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и голубые каски, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону“, - сказал он.

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Он добавил, что не важно, кто победит на выборах.

“Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно. Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами“, - уточнил Аваков.

По словам министра, необходимо принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям для восстановления опережающими темпами.

Напомним, 13 апреля Аваков заявил, что МВД разрабатывает план действий подведомственных служб на случай “плохого“ и “хорошего“ развития ситуации на территории ОРДЛО.