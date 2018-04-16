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Тактика мелких шагов - Аваков о плане возвращения Донбасса

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Аваков считает, что Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям.
По мнению Авакова, реинтегрировать сразу весь Донбасс не выйдет
По мнению Авакова, реинтегрировать сразу весь Донбасс не выйдет
УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о плане поэтапного ввода миротворцев ООН и мирного возвращения Донбасса.

Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда.

Министр МВД заявил, что реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса не получается, поскольку миротворцев на всю территорию не хватит. 

“Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и голубые каски, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону“, - сказал он.

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Он добавил, что не важно, кто победит на выборах. 

“Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно. Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами“, - уточнил Аваков.

По словам министра, необходимо принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям для восстановления опережающими темпами.

Напомним, 13 апреля Аваков заявил, что МВД разрабатывает план действий подведомственных служб на случай “плохого“ и “хорошего“ развития ситуации на территории ОРДЛО.

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Теги: Аваков, Донбасс, война, миротворцы
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