"Напали на Сирию как фашисты": в Крыму провели акцию против Трампа

Мероприятие провели перед зданием крымского "правительства".

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В аннексированом Россией Крыму оккупационные власти организовали проведение акции протеста против ударов западной коалиции по Сирии. Участники мероприятия демонствативно сожгли портреты лидеров США, Франции и Великобритании.

Об этом пишет РИА Новости.Крым.

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По сообщению росийских СМИ, в акции приняли участие около 40 человек, а также депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбек, мероприятие провели перед зданием крымского “правительства“.

Стоит отметить, что акция не была массовой, на фото, размещенных в публикации, не более 15 человек.

“По словам организаторов акции, лидеры США, Великобритании и Франции напали на Сирию как фашисты“, - говорится в сообщении.

В акции приняли участие около 15 человек crimea.ria.ru

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.