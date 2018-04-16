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"Напали на Сирию как фашисты": в Крыму провели акцию против Трампа

Комментариев: 7
Мероприятие провели перед зданием крымского "правительства".
Сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй
Сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй
crimea.ria.ru

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В аннексированом Россией Крыму оккупационные власти организовали проведение акции протеста против ударов западной коалиции по Сирии. Участники мероприятия демонствативно сожгли портреты лидеров США, Франции и Великобритании.

Об этом пишет РИА Новости.Крым.

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По сообщению росийских СМИ, в акции приняли участие около 40 человек, а также депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбек, мероприятие провели перед зданием крымского “правительства“.

Стоит отметить, что акция не была массовой, на фото, размещенных в публикации, не более 15 человек.

“По словам организаторов акции, лидеры США, Великобритании и Франции напали на Сирию как фашисты“, - говорится в сообщении.

В акции приняли участие около 15 человек
В акции приняли участие около 15 человек
crimea.ria.ru

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.

 

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Теги: Сирия, Асад, Россия, Крым, оккупанты, США, Франция, Великобритания
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Комментариев (7)
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Sinobi-life    16.04.2018, 11:16
Оценка:  +2
Sinobi-life
Ну всё теперьТрампушка не вьездной в Крым,как же он без этого проживёт???
Woodbrother    16.04.2018, 11:10
Оценка:  +3
Woodbrother
Помешали Ассаду травить мирное население ядовитыми газами. Ну просто нелюди .
weightless    16.04.2018, 11:05
Оценка:  +4
weightless
Помнится, сразу после выборов они кричали "Донадьд - наш"
и даже выбрали его в почетные кизяки)
Шкиряк_и_Зорян    16.04.2018, 11:00
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Необычайно массовая акция, как я посмотрю! ))
aprilin    16.04.2018, 11:00
Оценка:  +4
aprilin
..чья бы корова мычала
Елвіс    16.04.2018, 10:55
Оценка:  +3
Елвіс
Ліга арабських держав закликала до міжнародного розслідування смертоносного застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії і підтримала подальшу ракетну атаку західної коаліції по хімічних базах у цій країні
Про це повідомляє Reuters.
goproae    16.04.2018, 10:32
Оценка:  +8
goproae
Мда.... человек 10 вышло......
Пусть против Путинской ХимАтаки выходят идиоты !
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