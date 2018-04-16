В Кропивницком нашли мертвым пропавшего ветерана АТО

Дениса Кравченко разыскивали с 4 апреля.

В Кропивницком, в реке Ингул нашли мертвым ветерана АТО Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает УНИАН.

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Денис Кравченко пропал 4 апреля, с этого времени длились его поиски. В Facebook волонтер Оксана Червоная написала: “Тело Дениса было найдено в Ингуле. Без признаков насильственной смерти. Ждем заключения экспертизы“.



Оксана пишет, что Денис Кравченко был из тех парней, которым они (волотнеры – Ред.) начали помогать еще в июне 2014 года. “Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе“, - добавила она.

Напомним, 30 марта сообщалось, что под Киевом жестоко избили и ограбили инвалида-ветерана АТО. На мужчину напало двое местных и один из Донецкой области.