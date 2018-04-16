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В Кропивницком нашли мертвым пропавшего ветерана АТО

Комментариев: 1
Дениса Кравченко разыскивали с 4 апреля.
Дениса Кравченко разыскивали 4 февраля
Дениса Кравченко разыскивали 4 февраля
facebook.com/oksana.chervonaya

В Кропивницком, в реке Ингул  нашли мертвым ветерана АТО Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает УНИАН

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Денис Кравченко пропал 4 апреля, с этого времени длились его поиски. В Facebook волонтер Оксана Червоная написала: “Тело Дениса было найдено в Ингуле. Без признаков насильственной смерти. Ждем заключения экспертизы“.

Оксана пишет, что Денис Кравченко был из тех парней, которым они (волотнеры – Ред.) начали помогать еще в июне 2014 года. “Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе“, - добавила она.

Напомним, 30 марта сообщалось, что под Киевом жестоко избили и ограбили инвалида-ветерана АТО. На мужчину напало двое местных и один из Донецкой области.

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Теги: Кропивницкий, река, тело, смерть, ветеран АТО
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    16.04.2018, 11:02
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Сколько раз говорено, что пьяным купаться недопустимо! И во снова водка прибрала очередного человека!
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