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В Днепре корью заболели более 30 студентов

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Первую массовую вспышку болезни зафиксировали среди студентов в аграрно-экономическом университете – там уже 31 инфицированный.
В Днепре многие студенты заболели корью
В Днепре многие студенты заболели корью
Скриншот

В Днепре с начала апреля число заболевших корью выросло до 80 человек, сообщает ТСН в понедельник, 16 апреля.

Отмечается, что в основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян.

“Чуть ли не быстрее всего корь распространяется среди студенчества: первую массовую вспышку болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете – сегодня там уже 31 инфицированный“, – говорится в сообщении.

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Также корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях.

Напомним, на прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок. Он не был вакцинирован. Всего за текущий год от кори в Украине умерло уже восемь человек: шесть детей и двое взрослых.

 

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Теги: студенты, болезнь, Днепр, корь
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