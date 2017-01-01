В Днепре корью заболели более 30 студентов
В Днепре с начала апреля число заболевших корью выросло до 80 человек, сообщает ТСН в понедельник, 16 апреля.
Отмечается, что в основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян.
“Чуть ли не быстрее всего корь распространяется среди студенчества: первую массовую вспышку болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете – сегодня там уже 31 инфицированный“, – говорится в сообщении.
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Также корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях.
Напомним, на прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок. Он не был вакцинирован. Всего за текущий год от кори в Украине умерло уже восемь человек: шесть детей и двое взрослых.