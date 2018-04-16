В Киеве пьяный автомойщик угнал и разбил Mercedes Медведчука

Мойщик не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

Угонщика нашли сидящим под столбом на месте ДТП facebook.com/romabra

В Киеве на улице Мостицкой пьяный работник автомойки угнал Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит бизнесмену и политику Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, автомобиль на мойке оставила жена Медведчука - телеведущая Оксана Марченко. Воспользовавшись отсутствием Марченко, автомойщик в состоянии алкогольного опьянения угнал авто, однако в последствии не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

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“Мойщик не справился с управлением авто, вследствие чего допустил ДТП без пострадавших. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали правонарушителя“, - уточнил источник.

Источник отметил, что инцидент предварительно классифицируют по ст. 289 УК Украины.

Обновление

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Волонтер Роман Синицын в Facebook написал, угонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После автомойщик пытался скрыться, однако был слишком пьян. Полиция нашла его сидящим под столбом.

“Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы“, - отметил Синицын.

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Напомним, 12 апреля в Волновахе задержали двух пьяных мужчин, которые угнали машину скорой помощи, чтобы покататься.

Ранее, 23 февраля, в Одессе полиция задержала злоумышленников, которые угоняли элитные автомобили стоимостью более 40-50 тысяч долларов.