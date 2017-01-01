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В Луцке в пивном баре устроили стрельбу

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Об инциденте рассказал активист Автомайдана Сергей Кушнир, который стал свидетелем происшествия.
Участники драки задержаны
Участники драки задержаны
npu.gov.ua

В городе Луцке на улице Гордиюк в пивном баре “0.5“ произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает местное издание Волынские новости.

Отмечается, что в пивном баре двое мужчин напали на другого. Вспыхнула драка, в результате которой один из мужчин выхватил пистолет и открыл огонь по посетителям.

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“Их попытались разнять, потому что там уже и стулья начали летать. Те, кто спровоцировали драку, задели людей на соседним столиком, а один из нападавших выхватил пистолет и выстрелил в мужчину, который отдыхал рядом“, — сообщил Сергей Кушнир. По его словам, стрелявшему мужчине было около 35 лет.

Пистолет оказался травматическим, пострадавший получил ранение. Участников драки задержали.

Напомним, 12 апреля в Мукачево у ресторана устроили стрельбу и поножовщину.

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Теги: стрельба, драка, Луцк, оружие
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