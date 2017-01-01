Для решения проблемных вопросов привлекали представителей различных госучреждений и уголовников.

В Запорожье правоохраниетли разоблачили банду “черных риэлторов“, которую возглавляла владелица одного из местных агентств недвижимости и ранее судимый местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Всего в преступную группировку входило семь человек. Среди них частный нотариус, государственные регистраторы коммунальных учреждений и представители криминальных кругов.

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“Для переоформления недвижимости на подставных лиц мошенники использовали поддельные паспорта и доверенности, данные из которых вносили в систему Госреестра имущественных прав“, - отметили в СБУ.

Двух организаторов противоправной схемы задержали в центре города. Во время обыска были изъяты поддельные печати госучреждений, ключи от квартир и фальшивые документы. Задержанным объявили о подозрении, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В Запорожье разоблачили банду черных риэлторов 0:00 / 01:04

Как сообщалось 13 апреля, в сети появились мошенники, которые представляются сотрудниками Приватбанка.