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Рыбаков предупредили об угрозе захвата кораблей россиянами

Комментариев: 2
Действия России могут быть связаны с задержанием в акватории Азовского моря украинскими пограничниками рыболовного судна Норд из аннексированного Крыма.
Украинских рыбаков могут захватить военные РФ, считают в штабе АТО
Украинских рыбаков могут захватить военные РФ, считают в штабе АТО
EPA/UPG

Россия активизировала деятельность в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию разведки в понедельник, 16 апреля.

“Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря“, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в указанном районе наблюдается усиление группировки РФ кораблями и вспомогательными судами. По мнению военных, это может быть связано с действиями в ответ на задержание в акватории Азовского моря украинскими пограничниками рыболовного судна Норд из Крыма.

“Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря“, – говорится в сообщении.

Напомним, в МИД РФ пригрозили Украине ответными мерами из-за задержания судна Норд. В Москве считают, что экипаж удерживают в заложниках. Капитан судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен. Но суд запретил моряку посещать Крым.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, рыбаки, Черное море, судно, корабль, Азовское море, разведка, пограничники, АТО
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Комментариев (2)
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Woodbrother    16.04.2018, 15:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Мишени россия уже отправила в плавание. Пора уже нашим оружейникам подготовить с десяток ПКР Нептун для практических пусков.
Peyot    16.04.2018, 15:16
Оценка:  0
Peyot
да было бы неплохо что бы на каждой второй рыбацкой лодке сидело по морпеху с какие то противолодочным джавелином))))))
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