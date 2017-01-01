У Порошенко рассказали, какие договора СНГ разрывать не будут

Порошенко не готов выходить из договоров СНГ по транзиту, дипломам и трудоустройству.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что полного разрыва с СНГ не будет и договора о транзите, трудоустройстве и признании дипломов не будут деанонизироваться.

Об этом говорится на сайте Блока Петра Порошенко.

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“Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то признание дипломов, трудоустройства и договор о транзите“, - приводятся слова Луценко.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко обратиться к Кабинету Министров с распоряжением подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Позднее, 13 апреля, глава Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выход Украины из СНГ навредит экономике и ухудшит ситуацию украинской стороны.