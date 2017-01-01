В Харькове прохожий спас из пожара ребенка и дедушку

Прибывшим на место сотрудникам ГСЧС осталось лишь ликвидировать возгорание.

Случайный прохожий спас жизнь ребенку и дедушке скриншот с видео

15 апреля в пятиэтажном доме в Харькове на балконе квартиры вспыхнул пожар. Случайный прохожий спас жизнь маленькому ребенку и пожилому мужчине. Об этом в понедельник, 16 апреля проинформировала ТСН.

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Пламя за считанные секунды перебросилось с балкона на квартиру и на этаж выше. Возгорание заметил прохожий, который вызвал пожарных, а сам бросился в горящий дом. Ему удалось попасть в горящую квартиру. Он на руках вынес маленького мальчика, а затем вывел пожилого человека.

Сотрудникам ГСЧС, прибывшим на место, осталось лишь погасить огонь. Единственное, что известно о герое – его зовут Алексей и он работает в компании, расположенной неподалеку от дома, где произошло возгорание.

Напомним, 10 апреля в Броварах полицейский спас пожилую женщину, рискуя жизнью. Ему пришлось взбираться по пожарной лестнице и проникать в квартиру через окно.