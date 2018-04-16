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Порошенко подписал закон об установлении полового совершеннолетия

Комментариев: 1
Закон также вносит изменения в Уголовный кодекс.
Подписан закон о защите от сексуальных злоупотреблений и эксплуатации
Подписан закон о защите от сексуальных злоупотреблений и эксплуатации
president.gov.ua

Президент Порошенко подписал закон, который  устанавливает минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет. 

Об этом президент написал в Twitter.

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“Подписал закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Он будет способствовать повышению состояния соблюдения прав ребенка в Украине и позволит выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы“, - отметил глава государства.

Изменение в законодательстве также затронуло Уголовный кодекс. 

Так законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. 

Напомним, 14 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №6070 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

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Теги: Порошенко, закон, совершеннолетие
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Комментариев (1)
Peyot    16.04.2018, 14:18
Оценка:  -1
Peyot
то есть раньше детей хотя бы до 18 лет боялись трогать а теперь с 16 будут.... Петька это дибильный закон!
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