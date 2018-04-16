Порошенко подписал закон об установлении полового совершеннолетия

Закон также вносит изменения в Уголовный кодекс.

Подписан закон о защите от сексуальных злоупотреблений и эксплуатации president.gov.ua

Президент Порошенко подписал закон, который устанавливает минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет.

Об этом президент написал в Twitter.

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“Подписал закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Он будет способствовать повышению состояния соблюдения прав ребенка в Украине и позволит выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы“, - отметил глава государства.

Изменение в законодательстве также затронуло Уголовный кодекс.

Так законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

Напомним, 14 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №6070 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.