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Крымский мост готовят к открытию: настраивают оборудование

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Строители тестируют автоматизированную систему управления дорожным движением.
После визита Путина, мост собираются открыть уже в мае
После визита Путина, мост собираются открыть уже в мае
most.life

Россияне готовят к запуску Крымский мост. На данный момент строители проводят пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) моста, сообщает сайт проекта.

Представитель компании-разработчика системы Евгений Саватеев утверждает, что для ее создания были применены инновационные технологии и оборудование, созданное специально с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив.

Система информирования водителей о трафике, состоянии полотна и погодных условиях
Система информирования водителей о трафике, состоянии полотна и погодных условиях
most.life

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Новая система должна обеспечивать управление движением, контроль за соблюдением ПДД, весогабаритный контроль, осуществлять мониторинг транспортных потоков и реагировать на осложнение дорожно-транспортной обстановки.

На мосту установлены табло и знаки, призванные информировать водителей об изменениях на дороге.

“В случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения“, – рассказал Саватеев.

По словам представителя разработчика системы, она повысит автодорожную безопасность
По словам представителя разработчика системы, она повысит автодорожную безопасность
most.life

Подсистема будет предупреждать водителей не только затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это обеспечит безопасность водителей.

Согласно контракту, автомобильный участок моста должны запустить в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожный – в декабре 2019. Однако после того, как в Крым приехал с визитом Путин, автодорожный участок моста пообещали открыть уже в мае.

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Напомним, 1 апреля строители протестировали освещение Крымского моста .Строители включили электричество на 20 мачтах освещения, как только стемнело. Работы проводились в течении трех часов.

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Теги: Украина, Крым, Крымский мост, открытие, строительство
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Комментариев (2)
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barakuda*777    16.04.2018, 15:36
Оценка:  0
barakuda*777
Мост на прочность желательно проверить старым методом,пустив танки.
ura_docent    16.04.2018, 15:57
Оценка:  0
ura_docent
Я хочу запитати в гаранта та в УРЯДА а Ви що побудували? Траса Київ Одеса в в ж!!!!!! Нерозумію!
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