В Кропивницком алиментный должник с топором угрожал госисполнителям

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об инциденте, квалифицировав как угрозу убийством.

К счастью, пока никто из людей не пострадал npu.gov.ua

В городе Кропивницкий мужчина, имеющий долг по уплате алиментов в сумме 82,4 тысячи гривен угрожал ножом и топором государственным исполнителям, которые попытались описать его имущество.

Об этом сообщил начальник областного управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул в Facebook.

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“Кропивничанин, который задолжал дочери 82 390 гривен алиментов, угрожал государственным исполнителям убийством во время того, как те пытались осуществить описание его имущества. Сначала мужчина размахивал перед ними ножом, затем - топором, препятствуя им выполнять свои непосредственные служебные обязанности“, - написал начальник областного управления юстиции.

По его словам, в настоящее время полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований только сведения по статье Угроза убийством Уголовного кодекса Украины. Однако областное управление юстиции дополнительно потребует открытия производства по факту сопротивления государственным исполнителям при принудительном исполнении судебных решений, а также невыполнение судебного решения. Если же полиция этого не сделает, то областная юстиция будет обжаловать ее действия в суде.

Ранее сообщалось, что в областях созданы мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.

Напомним, 6 марта впервые в Украине во Львове был вынесен вердикт по алиментам.