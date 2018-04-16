Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луценко забрал часть полномочий Холодницкого

Комментариев: 1
Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры на время расследования решил уйти в отпуск. Подписи под подозрениями вместо него ставит глава ГПУ.
Некоторые функции Холодницкого выполняет Луценко
Некоторые функции Холодницкого выполняет Луценко
facebook.com/Назар Холодницький

Глава САП ушел в отпуск, а его обязанности разделили между собой его заместитель и председатель генпрокурор. Об этом глава ГПУ Юрий Луценко сообщил на брифинге в понедельник, 16 апреля, сообщает Украинская правда.

Читай также: Холодницкий против Сытника: как в Раде сошлись борцы с коррупцией

Холодницкий решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, отметил Луценко.

“САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук - УП), но здесь есть одна очень специфическая ситуация...“, - сказал он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

“Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых“, - отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницького он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.

Напомним, Холодницкого заподозрили в коррупционных действиях. 4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты разговоров главы САП, записанные “жучком“. Холодницкий прокомментировал эти записи.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луценко, ГПУ, Холодницкий, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Eurostars    16.04.2018, 15:26
Оценка:  0
Eurostars
Пацани з Бігміра, хто такий "прєдсєдатєль ГПУ"? То, що ви тупі як і сам Луцик, то всім давно ясно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь