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Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо

Комментариев: 1
Вертолет будет проходить испытания в течении года.
Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо
© 061.ua
Фото 1/7
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
  • Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо
Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
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В городе Запорожье в понедельник, 16 апреля, впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании Мотор Сич - МСБ-2 Надия.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

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Вертолет Надия - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. АО Мотор Сич намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 Надия до конца этого года. 

Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа 2017 года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

Напомним, 10 апреля Украина начала госиспытания ракетного комплекса Ольха.

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Теги: вертолет, Мотор Сич, Запорожье, испытания
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Комментариев (1)
Anvla    16.04.2018, 15:15
Оценка:  0
Anvla
а тем временем купим французские вертолеты
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