Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо
Вертолет будет проходить испытания в течении года.
Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо
© 061.ua
Фото 1/7
Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо
Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо
Показать полный текст
Реклама
Читай также: Россия испытала новую ядерную ракету Сармат
В городе Запорожье в понедельник, 16 апреля, впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании Мотор Сич - МСБ-2 Надия.
Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Читай также: Первый дрон Почты России разбился после минуты полета
Вертолет Надия - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. АО Мотор Сич намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 Надия до конца этого года.
Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа 2017 года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.
Напомним, 10 апреля Украина начала госиспытания ракетного комплекса Ольха.