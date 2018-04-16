Новый украинский вертолет Надия поднялся в небо

Вертолет будет проходить испытания в течении года.

Первый украинский вертолет, созданный на запорожском предприятии совершил поднялся в небо

На весь экран Свернуть

Читай также: Россия испытала новую ядерную ракету Сармат

В городе Запорожье в понедельник, 16 апреля, впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании Мотор Сич - МСБ-2 Надия.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Читай также: Первый дрон Почты России разбился после минуты полета

Вертолет Надия - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. АО Мотор Сич намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 Надия до конца этого года.

Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа 2017 года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

Напомним, 10 апреля Украина начала госиспытания ракетного комплекса Ольха.