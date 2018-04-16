Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волонтеры сообщили о больших потерях боевиков под Докучаевском

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 3
По данным волонтеров, боевики потеряли 17 убитыми и 35 ранеными.
Боевики устроили вооруженную провокацию
Боевики устроили вооруженную провокацию
qha.com.ua

Волонтеры сообщили о больших потерях среди пророссийских боевиков во время боя в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области.

Благотворительный фонд Вернись живым сообщает, что боевики устроили вооруженную провокацию, в следствии чего было ранено свыше 30 террористов.

Читай также: Боевики отдали тело военного ВСУ, который пропал без вести

По данным волонтера Мирослава Гая, в результате боя сепаратисты потеряли 17 убитыми и еще 35 ранеными.

Руководство боевиков, в свою очередь, сообщает о незначительных повреждениях отдельных зданий в Докучаевске. 

“Десятки 120-мм и 80-мм мин прилетали по нашим позициям в Павлополе, Песках и вблизи Луганского. После достойного ответного огня на этих участках, враг тоже понес потери, но даже на предложения прекратить огонь, чтобы эвакуировать своих же раненых и погибших, оккупанты продолжали интенсивные обстрелы“, - сообщили в фонде.

Провокация боевиков вблизи Докучаевска
0:00 / 01:41

Напомним, 13 апреля в СБУ заявили, что руководство РФ планирует наступательную операцию в Украине, используя старую тему с “защитой русскоязычных“, которая предполагает последующее вторжение регулярных войск. 

Ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.

Поделись:
Теги: Донбасс, война, Докучаевск, боевики, потери, волонтеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
lalikana    16.04.2018, 15:45
Оценка:  -2
lalikana
Байки для Галутиной
AloneInNight    16.04.2018, 15:32
Оценка:  +1
AloneInNight
Снова просроченной тушенкой из России траванулись?
Peyot    16.04.2018, 15:34
Оценка:  +1
Peyot
свежим стекломоем))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь