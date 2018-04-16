Волонтеры сообщили о больших потерях боевиков под Докучаевском

По данным волонтеров, боевики потеряли 17 убитыми и 35 ранеными.

Волонтеры сообщили о больших потерях среди пророссийских боевиков во время боя в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области.

Благотворительный фонд Вернись живым сообщает, что боевики устроили вооруженную провокацию, в следствии чего было ранено свыше 30 террористов.

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По данным волонтера Мирослава Гая, в результате боя сепаратисты потеряли 17 убитыми и еще 35 ранеными.

Руководство боевиков, в свою очередь, сообщает о незначительных повреждениях отдельных зданий в Докучаевске.

“Десятки 120-мм и 80-мм мин прилетали по нашим позициям в Павлополе, Песках и вблизи Луганского. После достойного ответного огня на этих участках, враг тоже понес потери, но даже на предложения прекратить огонь, чтобы эвакуировать своих же раненых и погибших, оккупанты продолжали интенсивные обстрелы“, - сообщили в фонде.

Провокация боевиков вблизи Докучаевска 0:00 / 01:41

Напомним, 13 апреля в СБУ заявили, что руководство РФ планирует наступательную операцию в Украине, используя старую тему с “защитой русскоязычных“, которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.