В Украине сократилась безработица

Число вакансий в марте увеличилось до 93 тысяч. При этом на одну вакансию в среднем претендуют четыре человека. Средний размер пособия составил 2587 гривен.

В марте 2018 года в Украине официальный уровень безработицы понизился на 0,1% – до 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 16 апреля.

Отмечается, что количество безработных в стране составляет 366,9 тысяч человек. При этом в феврале в Госслужбе занятости было зарегистрировано 383,7 тысяч безработных. Уменьшение составило 16,8 тысяч человек.

Число свободных вакансий в марте увеличилось более чем на 20 тысяч и достигло 93 тысяч. При этом на одну вакансию в среднем претендовали четыре человека. Средний размер пособия на одного безработного за месяц вырос на 230 гривен и составил 2587 гривен.

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Ранее в Госслужбе занятости сообщили, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре около 90% безработных имеют высшее образование.

Напомним, по последним данным почти 10% трудоспособных украинцев не имеют работы.