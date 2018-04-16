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В Украине сократилась безработица

Комментариев: 5
Число вакансий в марте увеличилось до 93 тысяч. При этом на одну вакансию в среднем претендуют четыре человека. Средний размер пособия составил 2587 гривен.
В Украине стало меньше безработных
В Украине стало меньше безработных
Госслужба занятости / Facebook

В марте 2018 года в Украине официальный уровень безработицы понизился на 0,1% – до 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 16 апреля.

Отмечается, что количество безработных в стране составляет 366,9 тысяч человек. При этом в феврале в Госслужбе занятости было зарегистрировано 383,7 тысяч безработных. Уменьшение составило 16,8 тысяч человек.

Число свободных вакансий в марте увеличилось более чем на 20 тысяч и достигло 93 тысяч. При этом на одну вакансию в среднем претендовали четыре человека. Средний размер пособия на одного безработного за месяц вырос на 230 гривен и составил 2587 гривен.

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Ранее в Госслужбе занятости сообщили, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре около 90% безработных имеют высшее образование.

Напомним, по последним данным почти 10% трудоспособных украинцев не имеют работы.

 

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Теги: Украина, работа, безработица, украинцы, безработные, занятость
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Комментариев (5)
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АСТАНАВИТЕСЬ!!!    16.04.2018, 19:03
Оценка:  -1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
У кого есть возможность и желание, тот работу найдет всегда. Просто сейчас любой балбес за деньги решает себе диплом, а потом ждет что его пригласит крутая контора на теплое место. Либо человек вообще работать не хочет и придумывает отмазки...
Василиса_мудрая    16.04.2018, 18:02
Оценка:  +7
Василиса_мудрая
Не безработица сократилось, а увеличилось "число вакансий", а это две разные вещи. Работать некому, люди едут из страны в которой они не нужны. Уже через 5-7 лет это здорово аукнется
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    16.04.2018, 19:12
Оценка:  +2
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
В той же Польше украинцам предлагают работу, на которой сами поляки работать не хотят. Это, как правило, тупая физическая или грязная работа, без какой-либо перспективы роста. Стройка, конвейер. Специалистов и руководителей там своих хватает. Специалисты там не нужны...
ДонКарлитоUA    16.04.2018, 18:01
Оценка:  +6
ДонКарлитоUA
Кому вы яйца парите,клоуны!?Четыре претендента на вакансию?Ахахахахахахахахаха!
ДонКарлитоUA    16.04.2018, 18:01
Оценка:  +3
ДонКарлитоUA
Кому вы яйца парите,клоуны!?Четыре претендента на вакансию?Ахахахахахахахахаха!
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