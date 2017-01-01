В Чернигове поймали провокатора, работавшего на спецслужбы РФ

Целью провокаций было разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в интересах страны-агрессора.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности facebook.com/SecurSerUkraine

В городе Чернигов сотрудники Службы безопасности Украины выявили организатора провокаций, осуществляемых по заказу российских спецслужб и направленных на разжигание межнациональной вражды.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая осуществляла провокации, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в интересах страны-агрессора“, - сообщают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что житель одной из южных областей организовывал провокации по указанию российских спецслужб. Исполнителей он находил в разных областях с помощью социальных сетей.

Сотрудники СБУ задокументировали нанесение антисемитских надписей на здания черниговской синагоги жителем областного центра.

В ходе обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили “инструкции“ по ведению подрывной деятельности и материалы с антисемитской и пророссийской пропагандой.

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“По заключению специалистов, данные материалы содержали откровенные призывы к агрессивным действиям в отношении представителей определенного национального меньшинства, провоцировали вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий. Указанные брошюры мужчина получал от своего “куратора“ через Интернет и в дальнейшем тиражировал их с помощью принтера“, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось 9 апреля, в Чернигове неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины .

Напомним, в марте венгры Закарпатья требовали ввода в регион постоянной миссии ОБСЕ из-за поджогов офиса венгерской культуры в Ужгороде.