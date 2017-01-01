Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ: Савченко и Рубан отказались давать показания

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 0
Назначены и проводятся 13 экспертных исследований.
Савченко и Рубагн не сотрудничают со следствием
Савченко и Рубагн не сотрудничают со следствием
espreso.tv

Подозреваемые в планировании захвата власти Владимир Рубан и Надежда Савченко, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Смотри также: Вера Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

По информации ведомства, сейчас следствием, среди прочего, назначены и проводятся 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний арестованного народного депутата.

Кроме этого, отмечают в СБУ, проведены допросы свидетелей, осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям, в которых их подозревают, других лиц.

“Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки“, - сказано в сообщении.

Ранее Вера Савченко  сообщила, что допрос с использованием полиграфа приостановлен из-за плохого самочувствия ее сестры, вызванного голоданием.

Савченко согласилась прервать голодовку, чтобы состояние здоровья позволило ей пройти исследование на полиграфе. 

Поделись:
Теги: Савченко, Рубан, показания, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь