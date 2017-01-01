СБУ: Савченко и Рубан отказались давать показания

Назначены и проводятся 13 экспертных исследований.

Савченко и Рубагн не сотрудничают со следствием espreso.tv

Подозреваемые в планировании захвата власти Владимир Рубан и Надежда Савченко, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации ведомства, сейчас следствием, среди прочего, назначены и проводятся 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний арестованного народного депутата.

Кроме этого, отмечают в СБУ, проведены допросы свидетелей, осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям, в которых их подозревают, других лиц.

“Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки“, - сказано в сообщении.

Ранее Вера Савченко сообщила, что допрос с использованием полиграфа приостановлен из-за плохого самочувствия ее сестры, вызванного голоданием.

Савченко согласилась прервать голодовку, чтобы состояние здоровья позволило ей пройти исследование на полиграфе.