У Порошенко озвучили претензии к Гройсману

Ирина Луценко объяснила ситуацию с переносом отчета правительства в Раде.

Луценко заверила, что между Гройсманом и Порошенко нет противостояний УНИАН

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко озвучила претензии Блока Петра Порошенко к главе Кабмина Владимиру Гройсману.

На согласительном совете она заявила, что основными претензиями являются недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами, передает LB.ua.

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Ирина Луценко объяснила ситуацию с переносом отчета правительства в Раде тем, что Кабмин попросил переноса из-за отсутствия главы комитета Иванчук. Она отметила, что отчет будет представлен в любом случае, так как Гройсману есть “о чем отчитываться“.

“Естественно, есть вопросы. В частности, это касается закона о пенсиях военнослужащим. Нас интересует как раз закон, а не постановление. Ведь постановление Кабмина - это временное явление. А нужен закон. Нас также интересует недовыполнение доходной части бюджета за три месяца этого года. Это подвязано к социально-экономическим вопросам и финансированию регионов, медицины и так далее. Поэтому вопросы есть“, - сказала Луценко.

Представитель президента также отметила, что никаких противостояний или столкновений между Порошенко и Гройсманом нет.

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“Нет никаких противоречий и между президентом с парламентом... Что касается кадров, то у нас четыре кандидатуры - и.о. министра. Если премьер их не назначает, то это персональная ответственность как раз премьер-министра. Поэтому это тоже один из вопросов, который мы будем поднимать“, - заявила она.

Напомним, 14 апреля народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что у депутаты ждут отчет правительства.

Ранее, 27 февраля, Владимир Гройсман заявил, что планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах 2019 года.