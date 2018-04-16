В ГПУ рассказали, что нашли в пленках Холодницкого

Оснований для уголовного преследования руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не обнаружили. Однако, нашли другие нарушения.

В записях, сделанных с помощью прослушки в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования. Об этом на брифинге в понедельник, 16 апреля, заявил глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает Украинская правда.

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Вместе с тем, по его словам, были найдены дисциплинарные нарушения.

“Их (записи – ред.) анализировал как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я как руководитель Генпрокуратуры. И он, и я, отдельно, в разные дни… пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарные нарушения“, – пояснил генпрокурор.

По его словам, в записях не зафиксировано “никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий“. В связи с этим Луценко не видит причин для уголовного преследования.

Кроме того, генпрокурор отметил, что дело Холодницкого находится сейчас не в его руках “и не в руках кого-либо в этой стране, она находится в руках членов КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – ред.)“.

Ранее стало известно, что Луценко возьмет на себя часть обязанностей Холодницкого.