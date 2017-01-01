Во Львове пьяный терапевт принимала больных детей
Во Львовской областной детской клинике Охматдет терапевт в состоянии алкогольного опьянения принимала больных детей.
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Об этом в Facebook написала главный врач Охматдета Марьяна Возница, которая отметила, что родители детей в последствии вызвали полицию.
“11:00 утра она уже готова, хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра выставляла за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена“, - описала ситуацию заявительница.
Родители детей написали в заявление, после чего полицейские забрали терапевта в участок.
“Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это“, - написала Возница и отметила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.
Напомним, 17 января в Одессе патрульная полиция с применением силы задержала пьяную бригаду скорой помощи. Позднее, врачи были уволены, поскольку не спасли человека.