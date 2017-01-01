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Во Львове пьяный терапевт принимала больных детей

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Родители детей обратили внимание на нетрезвую женщину и вызвали полицию.
Терапевт заявила, что это ей не мешает осматривать детей
Терапевт заявила, что это ей не мешает осматривать детей
forpost.lviv.ua

Во Львовской областной детской клинике Охматдет терапевт в состоянии алкогольного опьянения принимала больных детей.

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Об этом в Facebook написала главный врач Охматдета Марьяна Возница, которая отметила, что родители детей в последствии вызвали полицию.

“11:00 утра она уже готова, хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра выставляла за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена“, - описала ситуацию заявительница.

Родители детей написали в заявление, после чего полицейские забрали терапевта в участок. 

Врача забрали в полицейский участок
Врача забрали в полицейский участок
forpost.lviv.ua

“Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это“, - написала Возница и отметила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.

Напомним, 17 января в Одессе патрульная полиция с применением силы задержала пьяную бригаду скорой помощи. Позднее, врачи были уволены, поскольку не спасли человека.

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Теги: Львов, Охматдет, врач, дети, пьяный
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