В Тернополе набожный вор ограбил церковь

Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Полиция еще не установила личность преступника скриншот из видео

В Тернополе на улице Бережанской, 3, в храме Святого Пантелеймона УГКЦ камеры видеонаблюдения засняли момент, когда в помещение зашел неизвестный мужчина и, трижды перекрестившись, украл деньги из ящика.

Об этом заявил священник Василий Чамарник, сообщает местное издание Взгляд.

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Так, на кадрах видно, что мужчина перед тем, как совершить преступление, троекратно наложил крестное знамение. После этого, убедившись, что в церкви никого нет, забрал деньги из ящика и быстро покинул помещение.

В тернополе ограбили церковь 0:00 / 00:19

Как сообщалось 7 февраля, незадачливый грабитель в Одесской области после совершения кражи по ошибке выбросил сумку с крупной суммой денег.