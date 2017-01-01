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В Тернополе набожный вор ограбил церковь

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Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.
Полиция еще не установила личность преступника
Полиция еще не установила личность преступника
скриншот из видео

В Тернополе на улице Бережанской, 3, в храме Святого Пантелеймона УГКЦ камеры видеонаблюдения засняли момент, когда в помещение зашел неизвестный мужчина и, трижды перекрестившись, украл деньги из ящика.

Об этом заявил священник Василий Чамарник, сообщает местное издание Взгляд.

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Так, на кадрах видно, что мужчина перед тем, как совершить преступление, троекратно наложил крестное знамение. После этого, убедившись, что в церкви никого нет, забрал деньги из ящика и быстро покинул помещение.

В тернополе ограбили церковь
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Как сообщалось 7 февраля, незадачливый грабитель в Одесской области после совершения кражи по ошибке выбросил сумку с крупной суммой денег.

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Теги: ограбление, воровство, вор, церковь, Террнополь
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