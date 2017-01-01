В Тернополе набожный вор ограбил церковь
Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.
В Тернополе на улице Бережанской, 3, в храме Святого Пантелеймона УГКЦ камеры видеонаблюдения засняли момент, когда в помещение зашел неизвестный мужчина и, трижды перекрестившись, украл деньги из ящика.
Об этом заявил священник Василий Чамарник, сообщает местное издание Взгляд.
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Так, на кадрах видно, что мужчина перед тем, как совершить преступление, троекратно наложил крестное знамение. После этого, убедившись, что в церкви никого нет, забрал деньги из ящика и быстро покинул помещение.
В тернополе ограбили церковь
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