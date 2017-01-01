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Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненное

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Апелляционная жалоба удовлетворена частично.
В 2016 году мэра обнаружили лежащим во дворе Горисполкома
В 2016 году мэра обнаружили лежащим во дворе Горисполкома
facebook.com/vladimir.zhivaga

Апелляционный суд Луганской области пересмотрел приговор убийцам мэра Старобельска Владимира Живаги, которым в июне 2017 года дали по 15 лет лишения свободы. 

Об этом сообщила пресс-служба оластной прокуратуры.

Апелляционная жалоба на решение Старобельского районного суда удовлетворена частично. Одного из убийц приговорили к пожизненному заключению, а второму оставили 15 лет.

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Стоит отметить, что заказчик убийства все еще находится в розыске и не задержан, уголовное производство в отношении него расследуется отдельно.

Напомним, мэр города Старобельска Владимир Живага скончался в феврале 2016 года в результате полученных травм.

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Теги: Старобельск, Владимр Живага, убийство, Луганская область
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