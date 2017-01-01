Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненное

Апелляционная жалоба удовлетворена частично.

В 2016 году мэра обнаружили лежащим во дворе Горисполкома facebook.com/vladimir.zhivaga

Апелляционный суд Луганской области пересмотрел приговор убийцам мэра Старобельска Владимира Живаги, которым в июне 2017 года дали по 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба оластной прокуратуры.

Апелляционная жалоба на решение Старобельского районного суда удовлетворена частично. Одного из убийц приговорили к пожизненному заключению, а второму оставили 15 лет.

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Стоит отметить, что заказчик убийства все еще находится в розыске и не задержан, уголовное производство в отношении него расследуется отдельно.

Напомним, мэр города Старобельска Владимир Живага скончался в феврале 2016 года в результате полученных травм.