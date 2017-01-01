В Одесской области ребенка убила могильная плита

На сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку. Ребенок получил травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Трагедия произошла в одном из сел Болградского района Пресс-служба Нацполиции Украины

В Одесской области на сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку, которая умерла от полученной травмы. Трагедия произошла в одном из сел Болградского района, сообщили в областной полиции.

Предварительная причина – несчастный случай. Полиция решает вопрос о расследовании трагедии по уголовной статье "умышленное убийство".

Ранее в Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель.