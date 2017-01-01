В Одесской области ребенка убила могильная плита
На сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку. Ребенок получил травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
В Одесской области на сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку, которая умерла от полученной травмы. Трагедия произошла в одном из сел Болградского района, сообщили в областной полиции.
Предварительная причина – несчастный случай. Полиция решает вопрос о расследовании трагедии по уголовной статье "умышленное убийство".
Ранее в Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель.
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