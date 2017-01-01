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В Одесской области ребенка убила могильная плита

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На сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку. Ребенок получил травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
Трагедия произошла в одном из сел Болградского района
Трагедия произошла в одном из сел Болградского района
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Одесской области на сельском кладбище могильная плита упала на трехлетнюю девочку, которая умерла от полученной травмы. Трагедия произошла в одном из сел Болградского района, сообщили в областной полиции.

Предварительная причина – несчастный случай. Полиция решает вопрос о расследовании трагедии по уголовной статье "умышленное убийство".

Ранее в Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель.

 

 

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Теги: дети, смерть, ребенок, девочка, Кладбище, Одесская область, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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