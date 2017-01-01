Эскалация на Донбассе. Россия ответит за Сирию?

На фоне эскалации противостояния в Сирии на Донбассе выросло число обстрелов, Россия перебрасывает технику ближе к украинской границе, а боевики проводят учения.

Увеличения интенсивности боевых действий на Донбассе невозможно не заметить. Всю последнюю неделю количество обстрелов каждый день превышает 50, хотя совсем недавно в Минске договорились об очередном “режиме тишины”.

Пока Запад показывает силу в Сирии, участились разговоры о том, что Россия может ответить на это на Донбассе.

Ответ на бомбардировку

США и союзники 14 апреля выпустили 105 ракетам по Сирии. Как утверждают в Пентагоне бомбили объекты, связанные с разработкой химического оружия. Эффективность таких бомбардировок – отдельная тема. Однако, разговоров о том, что Кремль ответит на них, и не факт, что непосредственно в Сирии – все больше.

Ракетный удар США и их союзников по силам президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку в городе Думе (провинция Восточная Гута) сделал из президента России Владимира Путина посмешище, считает российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Карлика отшлепали. Парад победы под угрозой – над Путиным будут смеяться. Украине приготовиться, мстить Путин будет там", – написал Боровой в Facebook.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что Путин попытаться отыграться на Украине в случае поражения в Сирии.

“Вполне возможно, что эскалация на Донбассе будет для Путина средством политического давления. Я абсолютно не исключаю подобного сценария и, зная воинственный образ Путина, вполне вероятна эскалация на Донбассе в случае неудачи российских войск в Сирии. Это как раз в духе нынешней кремлевской верхушки”, - отмечает нардеп.

Готовимся к атаке?

Секретарь СНБО Александр Турчинов накануне заявил, что Россия концентрирует на границе с Украиной готовую к масштабной континентальной войне группировку войск.

Секретарь Совбеза отметил, что на донецком направлении Украине противостоит 8-я армия, и одна из дивизий этой армии уже готова вести боевые действия в любое время.

"Это войска готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны", - заявил Турчинова.

По данным СНБО, против Украины могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, более 1 тысячи реактивных систем залпового огня.

"Все эти войска будет поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации",- добавил секретарь СНБО.

О том, что может начаться фаза горячей войны, говорит и министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Ясно, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери.

Например, силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше чем бронетанковые силы Великобритании, российские наемники начнут атаку – к примеру, на Мариупольском направлении или на Краматорск. Это будет очень тяжелая миссия для Российской Федерации, потому что мы не в 2014 году. Но все равно нужно понимать, что соотношение наших сил и РФ очень разное. Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно”, - отмечает Аваков.

Действия боевиков

На оккупированной территории Донбасса боевики ДНР провели так называемые “военные учения” резервистов.

В ЛНР же выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного Луганска.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

В рядах стоят 7 ракетных систем "земля-воздух", 7 танков, 7 реактивных систем залпового огня, 7 самоходных гаубиц и 10 гаубиц на буксире, а также по 7 БМП и БТРов.

У Волкера свое мнение

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не считает, что ситуация в Сирии может отразиться на Донбассе.

По его словам, дела на Ближнем Востоке и в Украине - это разные вещи.

Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.

"Русские уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронной оружием - всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние 3,5 года", - сказал он.