МИД: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе

Украинские дипломаты сейчас работают, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину.

Существует довольно высокая вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии агентству Укринформ в понедельник, 16 апреля

"Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию", - сказал Боднар.

По его словам, украинские дипломаты сейчас работают, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет "отбивать" всем миром.

"Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору", - добавил заместитель министра.

Ранее Украина выразила солидарность с США, Великобританией и Францией и поддержала действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума.

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