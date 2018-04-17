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Гройсман: Я не боюсь потерять свою должность

Комментариев: 1
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что через отчет о работе Кабмина на него не удастся надавить.
Гройсман говорит, что не боится потерять кресло премьера
Гройсман говорит, что не боится потерять кресло премьера
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабмина в любое время. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.

По его словам, если кто-то хочет использовать поданный 15 февраля отчет о работе правительства против него, то “он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора“.

“Если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность“, - заявил премьер.

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Он считает, что отчет правительства в парламенте является техническим вопросом, а отложен он был якобы из-за отсутствия депутатов ряда комитетов.

Напомним, накануне представитель президента в парламенте Ирина Луценко озвучила претензии Блока Петра Порошенко к главе Кабмина Владимиру Гройсману.

Отчет работе Кабинета министров Украины в 2017 году будет рассмотрен на заседании комитета парламента по вопросам экономической политики 20 июня.

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Теги: Гройсман, Кабмин, правительство, отставка, премьер-министр
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Комментариев (1)
Глод    17.04.2018, 12:44
Оценка:  0
Глод
А чего ему боятся? Наверняка, это не основной его доход, как и у всех депутатов и министров.
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