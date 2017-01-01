В Донецкой области выросло число нарушений перемирия – ОБСЕ

В это же время в Луганской области наблюдатели миссии ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в отчете миссии от 16 апреля.

"В период с вечера 13 по вечер 14 апреля в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (примерно 40), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 280 взрывов). С вечера 14 по вечер 15 апреля СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе около 360 взрывов) по сравнению с предыдущими сутками", – отмечают наблюдатели.

В то же время с вечера 13 по вечер 14 апреля в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 30 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)

С вечера 14 по вечер 15 апреля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (6 взрывов) по сравнению с предыдущими сутками.

"13 апреля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 5 самоходных гаубиц (три 2С1 "Гвоздика", 122 мм, и две 2С3 "Акация", 152 мм) в пределах 100 м от жилого района в н. п. Видродження (66 км к северо-востоку от Донецка), размещенных там в нарушение линий отвода. 14 апреля наблюдатели видели буксируемую гаубицу (неустановленного типа) на восточной окраине н. п. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка)", – говорится в отчете.



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Напомним, с 30 марта на Донбассе начало действовать "пасхальное" перемирие.

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