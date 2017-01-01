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В Донецкой области выросло число нарушений перемирия – ОБСЕ

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В это же время в Луганской области наблюдатели миссии ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе


Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в отчете миссии от 16 апреля.

"В период с вечера 13 по вечер 14 апреля в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (примерно 40), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 280 взрывов). С вечера 14 по вечер 15 апреля СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе около 360 взрывов) по сравнению с предыдущими сутками", – отмечают наблюдатели.

В то же время с вечера 13 по вечер 14 апреля в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 30 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)

С вечера 14 по вечер 15 апреля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (6 взрывов) по сравнению с предыдущими сутками.

"13 апреля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 5 самоходных гаубиц (три 2С1 "Гвоздика", 122 мм, и две 2С3 "Акация", 152 мм) в пределах 100 м от жилого района в н. п. Видродження (66 км к северо-востоку от Донецка), размещенных там в нарушение линий отвода. 14 апреля наблюдатели видели буксируемую гаубицу (неустановленного типа) на восточной окраине н. п. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка)", – говорится в отчете.

ОБСЕ сообщила о переброске танков сепаратистов

Напомним, с 30 марта на Донбассе начало действовать "пасхальное" перемирие.

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Теги: взрыв, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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