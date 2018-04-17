В Кривом Роге произошло тройное ДТП: восемь погибших

Столкнулись автобус, маршрутка и легковой автомобиль.

Во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения семь человек погибли на месте, и двенадцать людей пострадали. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00. Об этом сообщил Первый Городской.

Движение на участке, где произошла авария, на данный момент полностью перекрыто.

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“Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала в сторону Соцгорода (районы Кривого Рога, - ред.). В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой Mazda, который протаранил в общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колеса автобуса АрселорМиттал “, - говорится в сообщении.

В маршрутке много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Позже стало известно, что количество жертв выросло до восьми, травмы разной степени тяжести получили 18 человек, четверо в реанимации.

На месте трагического происшествия работают пять бригад медиков, спасатели и полицейские.

По факту резонансного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, 17 апреля на бульваре Дружбы Народов в ДТП разбились маршрутка и скорая.