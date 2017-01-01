В Донецкой области на шахте произошел взрыв, пострадали 7 горняков

На шахте Покровская произошел взрыв воздушно-метановой смеси.

В Донецкой области на шахте Покровская взорвались воздушно-метановые смеси, в результате чего пострадали семеро горняков.

Об этом сообщает ГСЧС.

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“16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского района на шахте Покровская ЧАО Шахтоуправление Покровское, на горизонте 470 м, в 2 южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет“, - говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах участвовали шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Пострадавшие горняки госпитализированы в больницы Краматорска и Мирнограда.

Напомним, 8 апреля в селе Вербки Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк.

Ранее, 2 апреля, компания Региональные электрические сети обесточила все шахты госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области, в результате чего под землей осталиссь заблокированными 240 шахтеров.