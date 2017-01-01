Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецкой области на шахте произошел взрыв, пострадали 7 горняков

Комментариев: 0
На шахте Покровская произошел взрыв воздушно-метановой смеси.
Пострадавшие горняки госпитализированы
Пострадавшие горняки госпитализированы
ua-ru.info

В Донецкой области на шахте Покровская взорвались воздушно-метановые смеси, в результате чего пострадали семеро горняков.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читай также: Почти 80% антрацита в Украину поставляют из РФ - Госвнешинформ

“16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского района на шахте Покровская ЧАО Шахтоуправление Покровское, на горизонте 470 м, в 2 южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет“, - говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах участвовали шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Пострадавшие горняки госпитализированы в больницы Краматорска и Мирнограда. 

Напомним, 8 апреля в селе Вербки Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк. 

Ранее, 2 апреля, компания Региональные электрические сети обесточила все шахты госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области, в результате чего под землей осталиссь заблокированными 240 шахтеров.

Поделись:
Теги: Донбасс, шахта, Покровская, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь