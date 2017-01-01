Польша намерена упростить трудоустройство украинских медиков
Министерство здравоохранения Польши работает над упрощением трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.
На данный момент, лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.
Отмечается, что с этой инициативой могут не согласиться эксперты из ЕС, ведь нострификация диплома будет означать, что квалификация будет признана во всех странах-членах.
Польша хочет облегчить иностранным медикам трудоустройство в Польше с целью решения собственной проблемы нехватки медперсонала.
Так сейчас около 500 человек пытаются получить разрешение на медицинскую практику в Польше. Преимущественно это поляки, которые получили медицинское образование в Украине.
Как свидетельствуют данные Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше - пенсионного возраста. То есть около 73 тысяч человек могут выйти на пенсию (всего в Польше 220 тыс. медсестер).
Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.
Ранее сообщалось, что правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.
Как сообщалось, до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.
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