Польша намерена упростить трудоустройство украинских медиков

С помощью украинских медиков Польша хочет решить проблему нехватки медицинского персонала. Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.

Министерство здравоохранения Польши работает над упрощением трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.

На данный момент, лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.

Отмечается, что с этой инициативой могут не согласиться эксперты из ЕС, ведь нострификация диплома будет означать, что квалификация будет признана во всех странах-членах.

Польша хочет облегчить иностранным медикам трудоустройство в Польше с целью решения собственной проблемы нехватки медперсонала.

Так сейчас около 500 человек пытаются получить разрешение на медицинскую практику в Польше. Преимущественно это поляки, которые получили медицинское образование в Украине.

Как свидетельствуют данные Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше - пенсионного возраста. То есть около 73 тысяч человек могут выйти на пенсию (всего в Польше 220 тыс. медсестер).

Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.

Ранее сообщалось, что правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

Как сообщалось, до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet