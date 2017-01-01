Пожарных вызвали слишком поздно - архитектурная памятка, усадьба Шидловских, сгорела дотла.

Деревянная усадьба Шидловских уже давно находилась в аварийном состоянии kharkiv.dsns.gov.ua

Под Харьковом пожар полностью уничтожил культурную памятку – деревянную трехэтажную усадьбу Шидловских, построенную в 18 веке. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила ТСН.

Пожар вспыхнул в Старомерчанском дворцово-парковом комплексе 16 апреля. Возгорание заметили не сразу, так как усадьба уже много лет была заброшена и за ее состоянием никто не следил.

Фото с места пожара 16 апреля kharkiv.dsns.gov.ua

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Вспыхнув, огонь охватил крышу, перекрытие и часть второго этажа архитектурной памятки. Пожарные пытались погасить постройку весь день, однако безрезультатно – усадьба была сожжена дотла. Пострадавших нет.

Пожарные тушили возгорание целый день, однако спасти усадьбу не удалось kharkiv.dsns.gov.ua

Напомним, 13 апреля во Львовской области пострадала еще одна архитектурная памятка - обвалилась стена Поморянского замка - любимого места отдыха польского короля Яна Собеского.

Также напомним - 11 апреля сообщалось, что в Керчи в аварийном состоянии находится Обелиск Славы на горе Митридат - памятка буквально разрушается, однако местные “власти“ оккупированного Крыма никак не реагируют на это и не комментируют ситуацию.