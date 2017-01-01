Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом сгорела деревянная усадьба 18 века

Комментариев: 0
Пожарных вызвали слишком поздно - архитектурная памятка, усадьба Шидловских, сгорела дотла.
Деревянная усадьба Шидловских уже давно находилась в аварийном состоянии
Деревянная усадьба Шидловских уже давно находилась в аварийном состоянии
kharkiv.dsns.gov.ua

Под Харьковом пожар полностью уничтожил культурную памятку – деревянную трехэтажную усадьбу Шидловских, построенную в 18 веке. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила ТСН.

Пожар вспыхнул в Старомерчанском дворцово-парковом комплексе 16 апреля. Возгорание заметили не сразу, так как усадьба уже много лет была заброшена и за ее состоянием никто не следил.

Фото с места пожара 16 апреля
Фото с места пожара 16 апреля
kharkiv.dsns.gov.ua

Читай также: В Киеве в Страстную пятницу горел деревянный храм

Вспыхнув, огонь охватил крышу, перекрытие и часть второго этажа архитектурной памятки. Пожарные пытались погасить постройку весь день, однако безрезультатно – усадьба была сожжена дотла. Пострадавших нет. 

Пожарные тушили возгорание целый день, однако спасти усадьбу не удалось
Пожарные тушили возгорание целый день, однако спасти усадьбу не удалось
kharkiv.dsns.gov.ua

Напомним, 13 апреля во Львовской области пострадала еще одна архитектурная памятка - обвалилась стена Поморянского замка - любимого места отдыха польского короля Яна Собеского. 

Также напомним - 11 апреля сообщалось, что в Керчи в аварийном состоянии находится Обелиск Славы на горе Митридат - памятка буквально разрушается, однако местные “власти“ оккупированного Крыма никак не реагируют на это и не комментируют ситуацию. 

Поделись:
Теги: Харьковская область, пожар, усадьба, архитектурная ценность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь