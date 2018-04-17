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ДТП в Кривом Роге: количество погибших выросло до 10

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Двое пострадавших скончались в больнице.
ДТП в Кривом Роге
ДТП в Кривом Роге
Первый Криворожский

В Кривом Роге выросло до 10 количество жертв тройного ДТП, которое произошло утром во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает местное издание Первый Криворожский.

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“По информации из наших источников стало известно, что в больнице скончались еще двое криворожан“, – говорится в сообщении.

В свою очередь полиция Днепропетровской области пока публикует данные о восьми погибших и 18 пострадавших. При этом отмечается, что четыре человека в больнице находятся в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Напомним, утром 17 апреля в центре Кривого Рога произошло ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля Mazda. Сначала сообщалось о гибели восьми человек и 12 пострадавших.

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Теги: Кривой Рог, ДТП, маршрутка, авария, автокатастрофа, погибшие
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Комментариев (1)
МаксимУм    17.04.2018, 11:32
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