В школах Днепра учителя музыки будут вести физкультуру

Новшество вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

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Управление образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета выпустило распоряжение об оптимизации нескольких должностей в образовательных учреждениях.

Соответствующее письмо Управления образования обнародовал один из местных жителей, Денис Камешков в Facebook.

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“Подскажите консультацией, что делать, чтобы не допустить такой абсурд: в детском саду, в котором научились плавать все мои трое детей сокращают физрука-плаврука, а ее обязанности будет выполнять музрук (ей сейчас 75 лет и она не умеет плавать!). С таким подходом у нас никогда не будет будущего. Письмо Днепровского Городского Совета Департамента гуманитарной политики Управления образования прилагаю“, — написал Камешков.

Как сообщалось в январе, в Винницкой области ввели “школьную форму“ для преподавателей.