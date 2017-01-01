В школах Днепра учителя музыки будут вести физкультуру
Читай также: В украинских школах введут новый предмет
Управление образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета выпустило распоряжение об оптимизации нескольких должностей в образовательных учреждениях.
Соответствующее письмо Управления образования обнародовал один из местных жителей, Денис Камешков в Facebook.
Читай также: Украинских школьников будут учить с помощью LEGO
“Подскажите консультацией, что делать, чтобы не допустить такой абсурд: в детском саду, в котором научились плавать все мои трое детей сокращают физрука-плаврука, а ее обязанности будет выполнять музрук (ей сейчас 75 лет и она не умеет плавать!). С таким подходом у нас никогда не будет будущего. Письмо Днепровского Городского Совета Департамента гуманитарной политики Управления образования прилагаю“, — написал Камешков.
Как сообщалось в январе, в Винницкой области ввели “школьную форму“ для преподавателей.