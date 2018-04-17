В Мариуполе четверо мужчин из авто стреляли в прохожего

Злоумышленники открыли огонь из травматического оружия.

В результате инцидента прохожий не пострадал facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе полиция задержала четверых молодых людей, которые с травматического пистолета стреляли в прохожего, двигаясь на автомобиле BMW.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Донецкой области.

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В полицию обратился местный житель, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу, после чего уехали.

Патрульные вскоре задержали злоумышленников по описаниям. Задержанными оказались три брата 32, 29 и 23 годов, а также их 33-летний друг. В салоне BMW были обнаружены патроны от пневматического пистолета.

Все четверо мужчин были доставлены в отделение полиции facebook.com/MariupolPolice

Напомним, 14 апреля в Одессе мужчина обстрелял автомобиль и угрожал нацгвардейцам. Ранее, 13 апреля, в Печерском районе столицы стреляли в здание Киевгорстроя из ручного противотанкового гранатомета.