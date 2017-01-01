Главный военный прокурор выступает против существенного ограничения полномочий прокуроров.

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко из-за запрета Генерального штаба военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей без письменного разрешения.

Об этом прокурор с сказал в эфире телеканала 112 Украина.

“Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерные действия Генштаба или неправомерные“, - сказал Матиос.

Чиновник добавил, что ответчиком в иске выступает Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.

Как уточнило агентство УНН со ссылкой на иск Матиоса в суд, в Генеральном штабе по поручению начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко разработан новый порядок допуска и работы военных прокуроров на армейских объектах и в воинских частях. Этот порядок, как считает Матиос, существенно ограничивает возможности прокуроров в проведении неотложных следственных действий и противоречит процессуальному законодательству.

“Согласно установленным Генштабом правилам, военные прокуроры допускаются на объекты ВСУ только для проведения следственных (процессуальных) действий в рамках досудебного расследования уголовных производств, по разовым пропускам и с разрешения вышестоящего органа военного управления“, - говорится в иске.

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Также новые правила запрещают изымать оригиналы приказов и других документов организационно-распорядительного характера, а временное изъятие компьютерной техники и других носителей информации допускается только при наличии подтверждающих документов, предоставление которых является необходимым условием проведения экспертного исследования.

Кроме того, новые правила ограничивают полномочия военных прокуроров, заложенные в административном кодексе, а именно сбор материалов и составление админпротоколов, например, за пьянство. Ограничивается и представительская функция военной прокуратуры.

“Фактически без решения суда на проведение обыска военный прокурор не сможет зайти на территорию воинской части, в свою очередь даст возможность укрывать совершенные на военных объектах правонарушения и существенно снизит эффективность работы прокуратуры“, - говорится в иске главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Напомним, в конце февраля Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.