Мэр Броваров выписывал себе премии - НАПК

Максимум, что грозит Игорю Стрижко в случае, если будет доказана его вина, - менее 7000 гривень штрафа.

В суд переданы 14 протоколов о том, как мэр Броваров в Киевской области Игорь Сапожко якобы выписывал себе премии. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

Как заявили в НАПК, в свое время Сапожко подписал распоряжение о надбавках к мэрской зарплате и, “осознавая существование личной заинтересованности в реализации своих полномочий“, не сообщил об этом Агентству.

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Теперь чиновнику грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а за принятие решений в условиях такого конфликта интересов – от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 грн).

При этом в НАПК отметили, что их протоколы для суда - не свидетельство совершения лицом админправонарушения, а лишь основание для производства.

Напомним, КП Киевпастранс отказался выпускать на рейс бесплатный общественный автобус Бровары-Киев