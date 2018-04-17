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Роман Зварич принес присягу - он новый депутат от БПП

Комментариев: 1
Роман Зварич пришел на место Валерия Пацкана, которого избрали главой Счетной палаты.
Зварич в Раде заменил Пацкана
Зварич в Раде заменил Пацкана
umoloda.kiev.ua

В Верховной Раде принес присягу депутат от партии Блок Петра Порошенко  Роман Зварич.

Соответствующую присягу он провозгласил с трибуны парламента.  Спикер Рады Андрей Парубий  сообщил о  вхождении нардепа во фракцию БПП.

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Зварича избрали на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года, 4 апреля 2018 года  Центризбирком зарегистрировал нардепа.  В Раду он  пришел на место Валерия Пацкана, которого избрали главой Счетной палаты.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича – в 2006 по квоте партии Наша Украина Виктора Ющенко. Также он был народным депутатом нескольких созывов парламента.

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Теги: Зварич, депутаты, Верховная Рада
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Комментариев (1)
Синтомика    17.04.2018, 14:18
Оценка:  +2
Синтомика
Это который прафессар без диплома,мол,меня так друзья называли))
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