Часть косы Тузла перешла в собственность РФ

Площадь участка составляет 6530 квадратных метров.

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Оккупационная “власть“ аннексированного Россией украинского полуострова Крым передало участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность Российской Федерации.

Об этом сообщают РИА Новости-Украина.

“Осуществить безвозмездную передачу из собственности республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 квадратных метров с кадастровым номером 90:19:010119:62, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка – транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Коса Тузла“, — говорится решении, принятом на заседании крымского “правительства“ во вторник.

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Решение о передаче, согласно “документу“, принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между “министерством имущественных и земельных отношений“ Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог “Тамань, для нужд строительства федерального объекта.

Стоит отметить, Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю.

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Ранее вокруг острова Тузла возник территориальный спор. Согласно указу президиума Верховного Совета СССР о переходе Крымской области в состав Украины следовало, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Мост проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.