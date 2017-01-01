В Кривом Роге будут судить волонтера за пытки 14 человек

Мужчина с излишним усердием предоставлял услуги лечения от алкоголизма.

В городе Кривой Рог перед судом предстанет волонтер, которого обвиняют в незаконном лишении свободы и пытки 14 человек под видом лечения от алкоголизма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

“Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Кривого Рога - волонтера реабилитационного центра за незаконное лишение свободы 14 человек и пытки (ч.2 ст.146 и ч.2 ст.127 УК Украины)“ , - говорится в сообщении.

Как отмечается, волонтер, применяя психическое насилие, вместе с другими лицами незаконно удерживал в помещении жилого дома 14 человек под предлогом прохождения последними курса лечения от алкоголизма.

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Пострадавшие в течение длительного времени были лишены возможности свободно передвигаться и покинуть заведение. При этом, для одного из пострадавших, который нарушил правила пребывания в центре, наказанием стало лишение возможности принимать пищу в течение четырех дней.

Напомним, 13 апреля, под Одессой освободили 33 пленника “реабилитационных центров“.