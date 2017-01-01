УЗ изменила график поездов в направлении Киева

График изменен в связи с ремонтными работами на станции Мироновка.

Укрзализныця изменила график движения поездов по киевскому направлению. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба УЗ.

Изменения графика связаны с проведением капитального ремонта на станции Мироновка.

Меняется время прибытия скоростных поездов №739 Кривой Рог - Киев, №733 Покровск - Киев (Киев-Пассажирский). Скоростной поезд №736 Киев - Запорожье будет отправляться из столицы почти на час раньше стандартного времени отправления.

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Поезд №736 Киев - Запорожье с 24 по 27 апреля будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 13:32 вместо 14:47.

С 24 по 27 апреля поезд №739 Кривой Рог - Киев будет прибывать в столицу в 13:08 вместо 11:52, а Интерсити+ №733 Покровск - Киев будет прибывать в 14:14 вместо 12:51.

Напомним, 13 апреля Укрзализныця запустила в продажу билеты на дополнительные поезда из Киева во Львов, Константиновку, Одессу и Хмельницкий на майские праздники.

Ранее, 11 апреля УЗ изменила график движения поездов в одесском направлении, в связи с реконструкцией пути перегона Раздельная I - Еремеевка.