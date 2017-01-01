Выборы президента Украины: Коломойский рассказал, кого точно не поддержит
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Как заявил бизнесмен, экс-председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский, по его утверждению, сейчас фаворитом президентской гонки является лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.
Об этом он рассказал в интервью программе Схемы на Радио Свобода.
По его словам, на президентских выборах он будет поддерживать “любого достойного кандидата, кроме Порошенко“. При этом, как утверждает Коломойский, у него нет договоренностей о поддержке какого-то конкретного кандидата.
“А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного ... Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня“, - сказал он.
Игорь Коломойский также отметил, что договоренности о поддержке Тимошенко на выборах нет и такие переговоры не велись.
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Стоит отметить, что в этом контексте, ранее журналисты программы Схемы сообщали, что экс-помощник президента США Дональда Трампа Барри будет работать лоббистом Тимошенко. Услуги оцениваются в 65 000 долларов в месяц. При этом Сама лидер Батькивщины игнорирует вопросы о происхождении 65 000 долларов, которые от ее имени ежемесячно будут оплачивать фирма Беннету.
Как сообщалось 5 апреля, НАБУ проверяет информацию о финансировании Муаммаром Каддафи избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 года.