Ляшко предлагает перенять методы Гитлера в борьбе за дороги

Лидер Радикальной партии призвал расстреливать причастных к некачественному ремонту украинских дорог, "закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком".

Глава Радикальной партии Олег Ляшко призвал с трибуны Верховной Рады действовать как Гитлер в отношении чиновников и рабочих, которые причастны к недобросовестному ремонту дорог.

Во время выступления Ляшко продемонстрировал фото украинских дорог и назвал огромные суммы, которые были выделены на ремонт, передает Украинская правда.

“Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо*обинам“, - заявил Ляшко.

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Народный депутат также потребовал запретить “ямочный“ ремонт дорог, а за некачественную работу предложил расстреливать.



“В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек - по сегодняшний день все платят за билеты“, - сказал он.

Кроме этого, Ляшко предложил ввести самую жесткую меру за “ямы и хищения“.

Напомним, 5 апреля глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич рассказал, как нужно строить дороги в Украине.

Ранее, 28 марта, под Николаевом сотрудники Укравтодора приступили к ремонту трассы Кропивницкий - Николаев, которую несколько дней перекрывали местные жители, требуя ее ремонта.