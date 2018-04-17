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Ляшко предлагает перенять методы Гитлера в борьбе за дороги

Комментариев: 5
Лидер Радикальной партии призвал расстреливать причастных к некачественному ремонту украинских дорог, "закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком".
Ляшко требует запретить "ямочный ремонт"
Ляшко требует запретить "ямочный ремонт"

Глава Радикальной партии Олег Ляшко призвал с трибуны Верховной Рады действовать как Гитлер в отношении чиновников и рабочих, которые причастны к недобросовестному ремонту дорог.

Во время выступления Ляшко продемонстрировал фото украинских дорог и назвал огромные суммы, которые были выделены на ремонт, передает Украинская правда.

“Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо*обинам“, - заявил Ляшко.

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Народный депутат также потребовал запретить “ямочный“ ремонт дорог, а за некачественную работу предложил расстреливать.
 

“В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек - по сегодняшний день все платят за билеты“, - сказал он.

Кроме этого, Ляшко предложил ввести самую жесткую меру за “ямы и хищения“.

Напомним, 5 апреля глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич рассказал, как нужно строить дороги в Украине.

Ранее, 28 марта, под Николаевом сотрудники Укравтодора приступили к ремонту трассы Кропивницкий - Николаев, которую несколько дней перекрывали местные жители, требуя ее ремонта. 

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Теги: Верховная Рада, депутат, Ляшко, дороги, Укравтодор
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Комментариев (5)
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*******    17.04.2018, 13:19
Оценка:  0
*******
Лучше уж методы Гитлера, методы Ляшка это очень жестоко.......
Olga5505    17.04.2018, 13:18
Оценка:  0
Olga5505
100%
Из_бана    17.04.2018, 13:15
Оценка:  0
Из_бана
А давайте и с депутатами так поступать будем за бардак в стране. А то как всегда: рыба гниет с головы, а чистить ее начинают с хвоста.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    17.04.2018, 13:14
Оценка:  +2
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Это у нас свой жириновский появился? А как гитлеровский режим относился к сакровеному "хобби" Ляшко?
*******    17.04.2018, 13:20
Оценка:  0
*******
Он предложение своей гражданской жене сделал)))), теперь он натурал....)))
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