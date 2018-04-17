Во Львове людей штрафуют за пластиковые окна

Административную комиссию при исполкоме по охране исторического наследия создали 2 марта.

Спецкомиссия горсовета имеет право штрафовать на сумму от 17 до 170 тыс. гривен

В ходе заседания городской административной комиссии о нарушении законодательства об охране исторического наследия проведенного во вторник, 17 апреля, было принято решение оштрафовать 12 владельцев квартир за пластиковые окна.

Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, передает Zaxid.net.

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В целом комиссия рассмотрела 14 проколов относительно незаконных действий физических лиц. В частности, 12 владельцев квартир на ул. Братьев Рогатинцев, ул. Галицкая, ул. Толстого оштрафовали на 1,7 тыс. грн - каждого за замену деревянных окон на пластиковые, рассмотрение еще двух протоколов перенесли.

Напомним, что административную комиссию при исполкоме, которая штрафует разрушителей исторического наследия, создали 2 марта. В конце марта комиссия впервые применила максимальный штраф (170 тыс.грн) к владельцу нежилых помещений на площади Рынок за перепланировку помещения.

23 марта исполком Львовского горсовета согласовал порядок применения штрафных санкций к юридическим лицам, относительно исторических зданий. С таких нарушителей специальная комиссия горсовета сможет взимать от 17 до 170 тыс. грн.

Как сообщалось 28 марта, в Черкассах кафе оштрафовали за песню на 16 тысяч гривен.