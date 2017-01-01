Умер известный волонтер и ветеран АТО Виталий Макогон

Защитнику Украины, воину и волонтеру было 42 года.

В понедельник, 16 апреля, скончался известный волонтер и ветеран АТО на Донбассе Виталий Макогон. Об этом сообщил Киево-Святошинский районный совет на странице в Facebook.

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"Ночью 16 апреля остановилось сердце Виталия Макогона, Героя-защитника Отечества Киево-Святошинского района, участника боевых действий, волонтера, общественного активиста, почетного жителя нашего района", - говорится в сообщении.

У воина осталась жена и двое детей.

Виталий Макогон был известен своей активной гражданской позицией, которая, как пишет Святошинская районная администрация, поражала и вдохновляла молодое поколение быть патриотами и верными защитниками своей страны. Виталий не боялся трудностей и неоднократно заглядывал в глаза смерти. Коварная болезнь (в соцсети не уточнили, какая именно), остановила сердце Виталия Макогона на 43-м году жизни.

Напомним, в среду, 4 апреля, скончался Юрий Солошенко, освобожденный из плена РФ. Пожилой мужчина страдал от онкологического заболевания.