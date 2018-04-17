На депутата открыли дело за угрозы в адрес главы Генштаба и министра обороны

В Нацполиции отказались уточнить фамилию парламентария.

Главное управление Национальной полиции в Киеве расследует угрозы начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Виктору Муженко со стороны депутата Верховной Рады.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева.

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В декабре 2017 года Нацполиция открыла производство по ч. 1 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). В ходе досудебного расследования установлено, что 5 декабря 2017 года на служебный телефон Муженко позвонило лицо, которое представилось депутатом Рады.

“Во время телефонного разговора данное лицо, используя нецензурную лексику, угрожало физической расправой Муженко и министру обороны Степану Полтораку“, - говорится в сообщении.

При этом в решении суда фамилия и инициалы депутата скрыты, а в ответ на запрос столичная полиция отказалась предоставить данную информацию, сославшись на тайну следствия.

Суд удовлетворил ходатайство полиции и предоставил доступ к информации по номерам мобильных операторов, с которых осуществлялись звонки.

Как сообщалось 17 апреля, Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.