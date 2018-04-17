Кровавое ДТП в Кривом Роге: один из водителей задержан
Один из участников резонансного ДТП в Кривом Роге задержан. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области во вторник, 17 апреля.
“Сейчас водитель автомобиля Mazda – мужчина, 1950 года рождения, задержан. С ним проводятся следственные действия“, – говорится в сообщении.
Также полиция сообщает, что сейчас в больнице находятся 15 человек, которые пострадали в результате аварии, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Читай также: Кровавое ДТП в России: погибли 7 человек и ребенок
Личности шестерых погибших во время аварии уже установлены.
По информации экстренных служб, восемь человек погибли на месте, 18 были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.
В городе объявлен траур. На месте резонансной аварии священнослужители Киевского патриархата проведут молебен.