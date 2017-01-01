"Присягу не нарушает": Коломойский рассказал о встрече с Луценко в Амстердаме

Коломойскому, который не живет в Украине, самому смешно, что в Амстердаме он повстречал генпрокурора "совершенно случайно".

Встреча генпрокурора Юрия Луценко и экс-совладельца ПриваБанка Игоря Коломойского в конце ноября 2017 года в Амстердаме была “совершенно случайной“. Об этом заявил сам бизнесмен, который не посещал Украину с июня 2017 года, пишет агентство Радио Свобода.

О встрече чиновника и бизнесмена в столице Нидерландов стало известно после того, как фото с обоими опубликовал в своем Instagram некий студент. По словам Коломойского, заявления о случайном характере встречи звучат “действительно смешно, но иногда так бывает“.

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“Общались минут 5-7, никаких производств, ничего не обсуждали, так, “добрый день - до свидания, как дела, давно не виделись“. Мы не скрываем, что в нормальных человеческих отношениях. Даже если бы хотели обсудить какие-то вопросы, не было времени: я опаздывал на самолет, а в Амстердам заехал проездом <...> Я вышел из машины и встретил Луценко, который выходил из гостиницы“, - рассказал он.

Бизнесмен заверил, что Луценко “присягу не нарушает“, добавив при этом, что у Генпрокуратуры в уголовном деле по ПриватБанку “нет шансов“.

Коломойский также рассказал, что на выборах президента Украины поддержит кого угодно, но не Петра Порошенко.

С сентября 2017 года Коломойский несколько раз ходил в Швейцарии на допросы ГПУ и НАБУ по ПриватБанку в качестве свидетеля. Ранее он заявлял, что считает бездоказательным обнародованное НБУ расследование, согласно которому ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к убыткам не менее $5,5 млрд.