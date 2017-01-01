Савченко допросили на полиграфе без адвокатов – сестра нардепа

Место проведения допроса изменилось без предупреждения защиты Надежды Савченко, уверяет сестра политика.

Адвокаты Надежды Савченко возмущены, что их обманули насчет места проведения допроса. Беседа с арестованным нардепом на полиграфе началась без участия защиты Савченко. Об этом рассказала ее сестра, Вера.

Во вторник, 17 апреля, произведена уже третья попытка допросить арестованного народного депутата Надежду Савченко на полиграфе. Об этом сообщает ТСН.

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По предварительным данным, Савченко должны были допросить в Киевском институте судебных экспертиз, куда с самого утра приехали адвокаты нардепа и журналисты. Однако в 9 утра появилась информация о том, что сотрудники института сами прибыли в СИЗО СБУ, где содержится Надежда Савченко, и начали допрос без адвокатов. В 12:00 стало известно, что и Савченко и ее адвокаты находятся внутри здания.

Сестра арестованного нардепа Вера Савченко выразила возмущение по поводу внезапного изменения места прохождения полиграфа.

“Час Надежда была без защитников, только со стороной обвинения. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Они (адвокаты - ред.) Очень возмущены, что их ввели в заблуждение относительно времени и места проведения“, - заявила Вера.

Напомним, предыдущий допрос Надежды Савченко на полиграфе, 13 апреля, не дал результатов из-за плохого самочувствия народного депутата после голодовки. Повышенная температура и тахикардия исказили исследования, поэтому нардеп согласилась прервать голодовку на три дня.